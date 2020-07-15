SHOPLINE 於今日（15）舉辦台灣首屆傑出品牌風格大賞，打造年度品牌「店」商盛事，攜手產學界資深專家共同評選出 26 個獎項得主，讓更多人看到優質的品牌電商，共創資源正向交流的電商生態圈。究竟各獎項獎落誰家呢？一次為你揭曉！

過去幾年電商迅速發展，可以發現電商市場也已逐漸轉向「直接面向消費者（DTC）的品牌電商」為主。其中 SHOPLINE 提供完善的服務協助賣家建置品牌官網，減少品牌與供應商、中間商合作的成本，使省下來的預算能帶給消費者更高品質的商品及服務。

圖一、SHOPLINE 2020 傑出品牌風格大賞活動現場

而此次 SHOPLINE 透過舉辦第一屆傑出品牌風格大賞，期許電商產業在後疫情時代能同舟共濟，讓各個店家能借鏡優秀的業者，建立別出新格的品牌電商，在新時代能夠脫穎而出。現在，就來看看這些得獎的 DTC 品牌官網能帶給各位什麼樣的啟發吧！

《最佳傑出電商獎》得獎品牌店家

圖二、拓伊生活品牌官網

拓伊生活是全台最大原創設計手機殼品牌，品牌商品融入了時尚、文化及流行趨勢，陪伴每位消費者生活的每刻美好。拓伊生活的行銷活動也非常豐富，時常推出節慶優惠及聯名合作商品，與不同喜好的消費者溝通，其網店風格也很統一，其中透過引導式頁面設計讓消費者可以快速找到滿足他們需求的商品，並透過快速便利的客服回覆，使整體網店帶給消費者良好的購物體驗。

圖三、聚樂邦品牌官網

聚樂邦是一間「推廣玩樂」的設計公司，他們將遊戲化應用於社會議題的探討與實踐，藉此培育在地「創意公民」，打造「共好生活」的浪漫城邦，清楚展現品牌定位，而近期熱門商品「下一個被害者」也與電視劇相結合，讓虛擬的故事化為現實的體驗，使消費者買一份體驗，得一份驚艷。

其網店設計風格凸顯品牌整體質感，並透過線上社群的營造帶動議題討論搭配線下體驗活動，雙向整合拓展品牌知名度。在線上內容經營也透過精美的圖文部落格，深度與消費者溝通，並在消費者體驗層面中也廣納消費者建議，與他們共同完成商品包裝等，成功落實「創意公民」的品牌精神。

圖四、家品線上購品牌官網

家品線上購提供多元的食品供線上採購，是上班族、家庭、商家採購解決餐點需求的優質品牌。其網店整體視覺鮮明統一，並在行銷方面透過會員分眾行銷，加上優惠活動創造不凡的銷售成績，而在消費者體驗端則也透過不同介面的網店優化讓顧客購物起來更順暢，是值得一逛再逛的優質品牌電商。

圖五、健康長行品牌官網

健康長行以「照顧、關懷、服務」為經營理念，希望藉由提供消費大眾安全品質佳的保健食品，輔以專業保健知識促進身心靈的健康。其網店視覺清楚直觀，並具有系統性的顧客問題（FAQ）頁面設計。

在行銷端上請藝人代言，有效拓展品牌的知名度及信任感，並且搭配健康小知識的內容佈局線上，解決消費者疑問，深獲眾多消費者推薦。

圖六、Fresh Recipe 享廚好食品牌官網

Fresh Recipe 享廚好食主打無需備料、無需清洗，只要打開包裝，立即就能享受新鮮食材的快煮樂趣，讓你 30分鐘就可美味上桌。而正是這樣獨特的品牌定位（晚餐解決方案品牌），成功打入食品零售市場。

在網店整體視覺風格也很吸引消費者，並以購物金等回饋來提高回購率，而他們特別的商業模式深受媒體及部落客推薦，同時於 Google 商家也獲得滿分的評價，是一間極具潛力的食品品牌電商。

圖七、Besovida 品牌官網

Besovida 為環保矽膠餐具品牌，其致力於透過創新設計，打造出簡約實用的物件，讓美感、環保、安心缺一不可。他們整體網店視覺風格、以及優秀的商品攝影照片完美凸顯商品質感，而品牌理念也獲得眾多消費者關注，加上他們時常分享食譜及部落格文章，藉此增加品牌內容及深度，深受大眾好評。

圖八、Baby Fish 品牌官網

Baby Fish 強調為忙碌沒時間保養、找不到正確保養方式等困擾的女性，提供正確的觀念以及適合自己的產品。其網店風格簡約好看，商品照也具有特色，營造出符合他們受眾的氛圍。

在行銷端上則透過 FB 經營熟客（7萬成員社團）、IG 拓展新客的方式成功佈局社群，並在創業第二年就會得鄧白氏企業認證，此外，也時常舉辦抽獎、促銷等活動推廣品牌，回購率非常好，因此品牌也獲得電視節目邀請及雜誌的推薦。

圖九、Weavism 織本主義品牌官網

Weavism 織本主義為台灣原創服飾設計品牌，近期防疫期間的商品露出也備受民眾關注，他們致力於簡化旅途中的裝備，以「需求」為設計的初衷，打造具有台灣文化的時尚設計。他們網店風格簡單又不失時尚感，商品頁面也完整呈現商品細節，讓消費者逛得開心愜意。

而在品牌線上及線下的經營，主要根據不同客群，分眾行銷來提高網店回購，同時也會參加國際時尚秀，以鮮明的品牌風格發揚台灣文化。此外，對於企業社會責任也格外注重 ，期盼透過品牌影響力來讓更多消費者投身環保，口碑評價良好，深受消費者喜愛。

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圖十、The Golden Duck 金鴨品牌官網

The Golden Duck 金鴨來自新加坡的正宗鹹蛋黃零食，於 2019 年獲得米其林的推薦，受到全球粉絲的支持，目前金鴨零食的足跡已踏遍超過 20 個國家。由金鴨在台灣的合作夥伴「肖準行銷」操刀電商網站與營運，網店風格與商品包裝完美融合，商品頁面內容也設計的豐富好看，在經營部分也應用會員分級制度強化品牌好感，成功打入台灣市場，成為備受粉絲喜愛的零食品牌。

圖十一、Cloudvocal 雲聲品牌官網

Cloudvocal 雲聲是一個以演奏設備為主力商品的專業音訊技術品牌，他們認為音質是錄音跟舞台演出中，每個樂手都該被滿足的事，專注成為創造精彩音樂的最佳夥伴。而鮮明的品牌定位加上暗色調的網店設計，完美體驗了音樂設備的質感，並以雙語系官網建置來拓展海內外市場。

他們在內容行銷上也有經營部落格，並提供商品給演奏家試用開箱，針對品牌受眾喜好產出內容，近期也開設實體體驗門市，強化線上及線下的融合，為有演奏需求的消費者提供良好的場域。

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《最佳跨境電商獎》得獎品牌店家

圖十二、Maktar 品牌官網

Maktar 專注於研發、設計及製造蘋果 MFi 認證、軟硬體整合的手機周邊智慧型產品，以「讓科技融入生活」為品牌理念，在社群經營及品牌定位上都表現出卓越的成果，也透過創新的行銷模式，成功在 3C 市場闖出一片天。

圖十三、幸子眼鏡品牌官網

幸子眼鏡為眼鏡代理品牌，相信眼鏡是時尚，是個性，也是生活的方式，以高級品牌眼鏡為主要銷售商品，在品牌定位上非常明確，配合超過 15 年的眼鏡電商銷售經驗，獨具慧眼的切入其利基市場，成功跨境海外。此外，在商品拍攝上，也由專業的攝影團隊操刀，上千樣商品一件都不馬虎，讓整體網店照片完美顯現其品牌定位。

圖十四、海邊走走品牌官網

海邊走走是手工愛餡蛋捲第一品牌，獲獎無數，其堅持手工製作、無添加香料的實在，以 5 倍厚實爆餡、多種口味選擇深得各國消費者的喜愛。其在產品定位上也很清晰，並有針對各地區海外市場建置頁面，滿足不同國家的消費者，整體電商經營的細節都完整掌握，且在社群經營上也非常到位，品牌經營非常成功。

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《最佳新秀電商獎》得獎品牌店家

圖十五、PackAge+ 品牌官網

PackAge+ 打造了可重複使用超過50次的「網購循環包裝」，更使用回收寶特瓶與玻璃再製而成，是非常創新的商品設計。其品牌訴求公益，理念也能與消費者產生共鳴，透過串接電商生態發展創新包裝產品，成功開啟循環包裝的新篇章，是備受期待的電商新秀品牌。

圖十六、Fresh Recipe 享廚好食商品近照（圖取自Fresh Recipe 享廚好食）

圖十七、PettoFund 品牌官網

PettoFund 的品牌理念是致力創造更多美好的毛小孩家庭生活，透過群眾募資來推廣及開發符合毛孩及毛主人需求的優質商品。其品牌定位清晰，整體網站風格也很一致，搭配使用者體驗的影片，提高品牌說服力，且商業模式令人讚許，透過支持品牌，也能支持愛護動物的方式，成功得到消費者的認可，相信未來能不斷成長茁壯，成為寵物界知名的 B 型企業。

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《最佳 O2O 行銷獎》得獎品牌店家

圖十八、慢溫品牌官網

慢溫專注於設計風格獨具的水晶手鍊，陪伴女孩創造自己的神奇故事。其網站設計復古，產品主題分類有巧思，且在內容經營上與消費者深度溝通自家產品，整體消費體驗良好。社群經營上在攝影與文案中都維持統一的風格，貼文留言互動也有很好的表現，而實體門市的風格營造也與網店吻合，彼此整合滿足消費者線上及線下的良好體驗。

圖十九、AMOUTER 戶外人品牌官網

AMOUTER 戶外人是一間戶外用品選品店，期望以分享台灣之美為初衷，將人從繁華的都市帶到鄰近的戶外。其在線上網店、社群經營、與實體店面的呈現之風格完成度高，皆著重於先透過分享在戶外的體驗，再進而介紹產品特性與應用，讓消費者更能貼近使用情境，也透過線上放送優惠訊息，開放店面、官網搶購名額，給消費者更多貼近品牌的選擇。

此外，線上官網購物流程明確、且品牌官網的分類清楚；實體店面 google 評價高，提供消費者良好的購物體驗，O2O 整合完整又出色。

圖二十、黑潮原創品牌官網

黑潮原創藉由堅持與創意，打造出原創產品，品牌理念是協助每一位對設計有熱忱的人，將自己的設計與創作轉化成一件與生活息息相關的作品，透過提供線上與實體商店快速客製化 T-Shirt 的服務，提供了消費者多樣選擇的便利性，在實體商店也透過舉辦 T-Shirt 印花手作課程，提供品牌專業的知識，創造出良好的設計交流。

《最佳社群行銷獎》得獎品牌店家

AMOUTER 戶外人（同時得到最佳 O2O 行銷獎）

圖二十一、AMOUTER 戶外人商品近照（圖取自 AMOUTER 戶外人）

圖二十二、梁家瘋味品牌官網

梁家瘋味被網友稱為蘿蔔糕界的勞斯萊斯，下單至少都要等兩個月才能品嚐到，他們使用台灣在地食材製作，主打不沾醬就很好吃的蘿蔔糕受到廣大社群的喜愛。在品牌經營上，從視覺、社群經營、行銷策略等都很完整成熟，且社群操作透過與第三方夥伴合作，帶來更多效益，並以幽默、貼近新時代消費者的內容風格在各社群中掀起許多討論，帶來了許多曝光的效益。

圖二十三、GUSHA 品牌官網

GUSHA 專門販售手機配件與相關產品，品牌期許能為消費者找到心目中的美好事物。完整且有質感的品牌經營獲得評審高度肯定，而他們在 3C 產品開箱系列內容非常精彩、有創意，並且都有切中消費者所想解決的需求，也都獲得不錯的觀看人次。

《最佳風格體驗獎》得獎品牌店家

圖二十四、女主角飾品品牌官網

「將有風格的飾品，帶給有故事的女孩」是女主角飾品想要做的，透過不同的故事，讓每個女孩能從數以萬計的飾品裡篩選自己的風格。他們的網店設計的「購賣情境」相當具環保意識且手法新穎，品牌提供的卡片代寫更是贈送飾品時很貼心的一項服務。

不論是網站、社群經營整體風格明確，以故事行銷貫穿所有圖文及產品介紹，提供獨特的消費體驗並打造出品牌差異性，成功在飾品市場中佔有一席之地，讓每個到網站購物的女孩，都能有成為故事中女主角的美好體驗。

📌 閱讀更多女主角飾品：《飾品會說話：看女主角飾品如何透過說好故事吸引忠實顧客》

圖二十五、KINBER MADE 金帛手製品牌官網

KINBER MADE 金帛手製以交疊起來如同霜淇淋與燈塔般的「金帛」二字為意象，期望每一支以天然食材製作的霜淇淋，能如同燈塔一般，帶領人們通往幸福的視覺與味蕾體驗。其品牌視覺一致、用色協調，產品也積極打造出差異化，推出口味、造型上獨有的甜點產品。

此外，在消費者關心的甜點運送流程中也細心說明；並透過 YouTube、報導、部落客開箱強化整體品牌宣傳，讓購買霜淇淋的場域不再只有實體店面，網路商店也能有良好的購物體驗。

圖二十六、XRAGE 品牌官網

XRAGE 結合日本、台灣設計師共同設計的服飾品牌，擅長以漢字為設計元素，展現強烈的日式風格。品牌所推出的系列服飾風格明確，包含商品設計、商品拍攝、產品資訊等都很出色，其網店購物流程也很有直覺性，產品分類清楚，讓消費者購物時能夠清楚找到自己要的商品。

《最佳人氣品牌獎》得獎品牌店家

圖二十七、女主角飾品商品近照（圖取自女主角飾品）

總結

恭喜以上得獎的品牌店家，期許未來能夠持續秉持著品牌理念，持續在各自的領域發光發熱，也期盼之後能看到更多優秀的賣家投入電商市場，一起建構資源正向交流的產業生態圈，攜手共創更好的未來。